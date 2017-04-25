Talisca'dan çılgın istatistik!

Beşiktaş-Adanaspor maçının yıldızlarından olan Anderson Talisca, haftanın kapanış maçında da gol atmayı başardı.

Anderson Talisca, Vodafone Arena'daki karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren 52. dakikadaki golü kaydetti.

Beşiktaş'a sezon başında Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak transfer edilen Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 20 gole direkt katkıda bulundu. Bu müsabakalarda 14 kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 6 da asist yaptı.

Talisca attığı gollerin 10'unu Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini UEFA Avrupa Ligi'nde, birini Şampiyonlar Ligi'nde, birini de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Beşiktaş'ın Anderson Talisca'yı Benfica'dan 25 milyon euro ücretle bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.