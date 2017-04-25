25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Skandal iddiaya Bakan'dan dava

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Skandal iddiaya Bakan'dan dava
CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu iddia etmişti.
Skandal iddiaya Bakan'dan dava Skandal iddiaya Bakan'dan dava Skandal iddiaya Bakan'dan dava

Bakan Işık, Erdem'e dava açıyor. Bakanlığın Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Tele1 Televizyonunda dün akşam Ümit Zileli'nin Pusula programında konuşan CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu ve görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT'in bilgisi olduğunu iddia etti. 

DELİ SAÇMASI İDDİALAR

 Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, Eren Erdem'in iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

"CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in  Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

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