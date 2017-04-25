Çocuk parkından uyuşturucu fışkırdı

Adana'da özel harekat ve helikopter destekli bin polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Adana'da sık sık korsan gösterilerin yapıldığı 3 mahalleye bin polisle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda "Aslan" isimli narkotik köpeğinin çocuk parkında taş altına ve yeşilliklerin içine saklanmış halde uyuşturucuları bulması polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine gündüz vakti bin polisle baskın yaptı.

Özel harekatın karadan, helikopterin ise havadan destek verdiği operasyonda polis özellikle hem terör olaylarının, hem de uyuşturucu satışının yoğun olduğu Barbaros, Dağlıoğlu ve Çamlıbel mahallelerine şok baskın yaptı.

Polis, baskında şüphelendiği şahıs, Otomobil ve mekanları didik didik aradı.

Çocuk parkı değil uyuşturucu parkı

Polis, Barbaros Mahallesi'nde çocuk parkına giderek burada da uyuşturucu araması yaptı. Yapılan aramaya, "Aslan" isimli hassas burunlu uyuşturucu köpeği de katıldı. Köpek parka girer girmez tepki vermeye başladı.

Narkotik köpeği ağaç altlarında, yeşilliklerin içerisinde ve taş altında satışa hazır hale getirilmiş rulo halinde yaklaşık 100 paket uyuşturucu buldu. Köpeğin bulduğu uyuşturuculara polis el koydu. Bu sırada parkta çocukların oynadığı görüldü. Polisin "torbacıları" bitirmek için gündüz vakti şok baskınlarına devam edeceği öğrenildi.