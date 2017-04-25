AYM başkanından kritik açıklama: Yetkimiz dışında!

AYM Başkanı Zühtü Arslan, "AYM, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip değildir. AYM'den anayasal sınırların dışına çıkması beklenmemelidir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan uzun süredir tartışılan KHK konusuna noktayı koyarak, "AYM, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip değildir. AYM'den anayasal sınırların dışına çıkması beklenmemelidir" dedi.Arslan ayrıca "Şu anda mahkememiz önünde 101 bin 557 başvuru bulunmaktadır.Anayasa Mahkemesi bir kaç ay içinde büyük bir iş yüküyle karşılaşmıştır. " bilgilerini verdi

Arslan sözlerine şöyle devam etti;

''Güvenlik ve özgürlük birbirini tamamlayan değerlerdir. Olağanüstü yönetimlerin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmak olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım olağanüstü dönemlerde anayasa mahkemelerine önemli görevler düştüğü bilinmektedir. Olağanüstü yönetimlerin amacı olağan dönemlere dönüşün sağlanmasıdır.

KHK'LAR İÇİN AYM'YE DAVA AÇILAMAZ

OHAL'de çıkarılan KHK'larla ilgili AYM'de dava açılamayacağı açıktır. Bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış esas incelemeye geçilmiştir.Darbe teşebbüsü mahkememizi de etkilemiştir. Bireysel başvuru sayısı 15 Temmuz sonrası ciddi şekilde artmıştır. OHAL döneminde bireysel başvuru incelemesinin nasıl yapılabileceğine dair teknik ve hukuki çalışmaya aylar öncesinden başlanmıştır. Bu çalışma tamamlanmak üzeredir.

OHAL KAPSAMINDA İKİ GRUP BAŞVURU

OHAL kapsamında iki grup başvuru olduğunu söyleyebilirim. Birincisi; OHAL KHK'ları ile yapılan işlemlere ilişkin başvurulardır. Bu nedenle OHAL İnceleme Komisyonu'na başvuru imkanının tanınması ve komisyon kararlarına karşı yargı yolunun açık tutulması önemli bir gelişmedir.

İkincisi; doğrudan OHAL KHK'ları ile yapılmayan işlemlere karşı da başvurular yapılmaktadır. Bunlar da tutuklamalara yönelik başvurulardır. Başvuruların makul bir şekilde karara bağlanması gerekmektedir. Mahkememiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde de işleyişini kesintisiz sürdürmüştür.

TÖRENE KATILANLAR...

Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.



YERİNİ BEĞENMEYİNCE SALONDAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelişi esnasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tanıtım filmi izlendi. Perinçek'in protokol yerini beğenmemesi nedeniyle program başlamadan salondan ayrıldığı öğrenildi.