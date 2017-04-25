25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Sincar operasyonundan ilk kareler

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.
Sincar operasyonundan ilk kareler
Sincar operasyonundan ilk kareler Sincar operasyonundan ilk kareler Sincar operasyonundan ilk kareler

Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ’Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur’ denildi.

Terör örgütünün ikinci kandili olarak adlandırılan Sincar'ın dün gece vurulmasının ardından bu sabah vurulan hedeflerin son hali görüntülendi.

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