Çinli 2 dev Türkiye'ye geliyor!

Çinli Shangtex Holding ve TBEA Sunoasis şirketleri Türkiye’de yatırım için düğmeye bastı.

Dünyada en fazla milyarderin yaşadığı 11’inci kent İstanbul. En fazla konsolosluğun olduğu ikinci şehir. Dünyaca ünlü markaların bölgesel üssü. Yüzlerce dev şirketin yakın coğrafyadaki merkezi. Ülke ve şehirlerin ekonomik büyüklükleri sıralamasında dünya liginde 61’inci sırada. Kazakistan, Şili, Romanya, Peru, Katar, İrlanda gibi ülkeleri bırakarak hem de...

Türk ekonomisinin beyni olan İstanbul’un Valisi Vasip Şahin'le konuşan Dünya gazetesinden Kerim Ülker, detayları şöyle aktardı: “24 saat canlı” olan ender şehirlerden biri olarak tanımlıyor önce Vali Vasip Şahin. Ardından, “Tarihin, ekonominin, hoşgörünün merkezi” olarak… Sadece bu şehrin mülki amiri değil Şahin. Aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyor. İSTKA’nın çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Şahin, “2009’dan bu yana kentin, küresel ekonomide söz sahibi; yüksek katma değer yaratan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci ruhunu besleyen bir ekonomik hayata sahip olması için çalışıyor” diyerek kurumun çalışma prensibini özetliyor.



402 EKONOMİK PROJE DESTEKLENDİ



Ekonomide katma değeri yüksek sektörlerin İstanbul ekonomisi içindeki ağırlığının artmasının yanında sosyal hayatı da iyileştirmek, için uğraştıklarını anlatan Şahin, “İlk desteğimizi verdiğimiz 2010'dan bu yana 402’si ekonomik, 308’i sosyal kalkınmaya yönelik 710 projeyi destekledik” diye anlatıyor. İSTKA’nın ekonomideki en önemli birimi ise Yatırım Destek Ofisi... Başbakanlığa bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile bir bütün halinde çalıştıklarını dile getiren Şahin, dünyanın marka kentleri arasında yer alan İstanbul’a yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım destek ve tanıtım hizmeti sunduklarını, bu kapsamda şehrin imkanlarını anlattıklarını söyledi.



'KOLOMBİYA’DAN GÜNEY KORE’YE 11 ÜLKEDEN HEYETİ AĞIRLADIK'



Şahin’in verdiği bilgilere göre yatırım ajansı 2012'de aktif hale geldi. Sadece 2016’da İstanbul’un yatırım ortamını tanıtmak için uluslararası etkinlikler düzenledi veya katılım gösterdi. Bu çerçevede bin 149 yatırımcıyla irtibata geçildi ve bilgilendirme yapıldı.



Şahin, “Ajansımıza direk başvuru yapan 437 yatırımcı, İstanbul’un öne çıkan sektörleri, kamu destekleri hakkında bilgilendirildi. Böylece ağırlıklı tekstil, enerji ve imalat sanayii alanlarında faaliyet gösteren toplam bin 586 yatırımcı ajansımız hizmetlerinden faydalandı” diyor. Şahin’in verdiği bilgilere göre İSTKA, 2016’da Çin, Güney Kore, İngiltere, Kolombiya, Suudi Arabistan, Afganistan, Makedonya, Mısır ve Kuveyt’ten 11 heyeti ağırladı. Yabancı heyetlere “Neden İstanbul’a yatırım yapmalı?” sorusunun cevabı detaylı olarak anlatıldı. Bu görüşmeler meyvesini verdi ve Çin’den iki şirket Türkiye’de yatırım için düğmeye bastı.



'İSTANBUL KARŞILAYACAK ANADOLU AĞIRLAYACAK'



Bunlardan biri Shangtex Holding. Diğeri de TBEA Sunoasis adlı enerji şirketi. Shangtex, Şangay merkezli ve cirosu 7.5 milyar dolar. Şahin, “Shangtex Holding’den bir heyeti ağırladık. İTKİB ile birlikte bu holdingin kentimize getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. TBEA Sunoasis’ten gelen heyet, yatırım konusunda adımlarını attı. 1.7 milyar dolar cirosu var. Başta güneş enerjisi çözümleri olmak üzere rüzgar ve termal enerjide anahtar teslim projelere gerçekleştiriyor. Çin dışında ABD, Cezayir, Hindistan, Tayland, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerde güneş enerjisi santralleri kurdu. Pakistan’da faaliyete geçtiği dönemde 215 milyon dolar yatırımla 100 MW ile dünyanın tek seferde kurulmuş en büyük güneş enerjisi santralini kurdu. Kendilerine Türkiye’deki yatırım ortamını, teşvik sistemini anlattık. Merkezi İstanbul’da olacak bir şirket kuracaklar. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerini Türkiye’de üretecekler. Yerli kömür de kullanacaklar. Anadolu’da iki tesis kuracaklar. İstanbul yatırımcıları karşılayacak, Anadolu ağırlayacak” diye anlattı.



7 TEPELİ ŞEHRE 7 İLDE TANITIM



Yatırım Destek Ofisi’nin düzenli faaliyetleri arasında her yıl kentin yatırım ortamını farklı bir bakış açısıyla yansıtan İstanbul Yatırım Rehberi’ni yayınlamak da yer alıyor. İngilizceden Arapçaya 7 dile çevrilen kitapçıkta İstanbul’a dair ekonomik, sosyal ve kültürel istatistikler, dünyanın diğer metropolleri ile mukayeseler yer alıyor. Bu yayınlardan yatırımcıları ağırlayan diğer kurumlar da faydalanıyor. Bir anlamda 7 tepeli şehir; İstanbul, dünyaya 7 dilde tanıtılıyor.



TEK OFİSTE 7 KURUM BÜROKRASİYİ AŞACAK



Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası firmaların en önemli sorunu bürokrasi. Her ne kadar siyaset dünyası sürekli bu sorunu gündeme getirse de bürokrasi ve imzalara tam anlamıyla çözüm bulunamadı. Milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık yatırımların iptal edilmesinde küresel piyasaların, şirketlerin durumu kadar, bürokratik sürecin de payı var. İşte bu noktada özel bir çalışma başlatılıyor. Hatta bu bir ilk olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi üzerinden yabancı yatırımcıya yönelik yeni bir doğrudan hizmet başlatıyor. Ofise başvuran yabancı yatırımcı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İTO, İSO, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün de olduğu 7 kamu kuruluşlarındaki işlemlerinin başvurusunu, takibini ve sonuçlanmasını görevli personel aracılığıyla gerçekleştirecek. Bu kuruluşları tek tek dolaşmayacak.



İSTANBUL'UN İMAJINA SOSYAL DESTEK



Son dönemdeki terör olayları nedeniyle turizm başta olmak üzere birçok alanda derin yara aldı İstanbul. Bu konuda Şahin önemli bir çalışma yaptıklarını söylüyor: “Yabancı yatırımcı çekmenin yollarından biri de ülke imajına katkıda bulunmak. Yatırım Destek Ofisi buna yönelik bir program da gerçekleştirdi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı ortaklığıyla çok farklı bir projeye imza attık. Körfez ülkelerinden İstanbul’a gelen; aralarında Al Arabiya, MBC4, Star Media ve Rotana TV gibi ünlü Arap kanallarından sunucu, TV programcısı, sosyal medya direktörleri ve takipçi sayıları milyonu aşan sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu özel bir grubu kentimizde ağırladık. İstanbul’un doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ekonomik potansiyelimiz ve mega projeler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptık.”