25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Macron'dan küstah Türkiye açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan yüzde 24.01 oy alarak birinci çıkan Emmanuel Macron, soykırım iddiasının tüm dünyada tanınması için mücadele edeceğini söyledi
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması Macron'dan küstah Türkiye açıklaması Macron'dan küstah Türkiye açıklaması

Macron, sözde soykırımın 102'nci yıldönümü için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen anma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, ''Ermeni soykırımının'' tanınması için dünyada mücadele vereceğini ifade ederken, Elysee Sarayı’na çıkarsa, tüm ülkelerde demokratları koruyacağını belirterek, ''Türkiye’nin içine girdiği eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum'' dedi.

AB ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

16 Nisan anayasa referandumuna ilişkin ''otoriterleşme'' vurgusu yapan Macron, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtti.

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