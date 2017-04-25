Hazinenin kasasına 657 milyon Avro geliyor!

4,5G ihalesini kazanan operatörlerinin, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazineye yapması gerekiyor. Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te yapmış ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar avroyu bulmuştu.
İhale kapsamında yarınki son taksit tutarı ise 657 milyon 171 bin avro.
İHALE TUTARLARI
İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin avro, Avea (Türk Telekom) 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin avro, Vodafone ise 5 pakette toplam 918 milyon 10 bin avro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin avro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te yapmıştı.