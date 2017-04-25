Hazinenin kasasına 657 milyon Avro geliyor!

4,5G ihalesini kazanan operatörlerin son taksit ödemesi geldi. Toplam ödeme 657 milyon avro tutarında.

4,5G ihalesini kazanan operatörlerinin, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazineye yapması gerekiyor. Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te yapmış ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar avroyu bulmuştu.

İhale kapsamında yarınki son taksit tutarı ise 657 milyon 171 bin avro.

İHALE TUTARLARI

İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin avro, Avea (Türk Telekom) 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin avro, Vodafone ise 5 pakette toplam 918 milyon 10 bin avro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin avro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te yapmıştı.