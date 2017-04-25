25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı!

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FETÖ davalarının en büyük delili olan ByLock uygulaması ile ilgili delilleri karartmaya çalışan Hürriyet’te bugün skandal bir karikatür yayınlandı.
Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı!
Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı! Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı! Hürriyet'ten ikinci ByLock skandalı!

İsmail Saymaz tarafından hazırlanan “İşte herkesin aradığı ByLock” manşeti ile FETÖ davalarının en büyük delili olan ByLock uygulaması ile ilgili delilleri karartmaya çalışan Hürriyet’te bugün skandal bir karikatür yayınlandı. Karikatürde bir ilkokul öğrencisi “Öğretmenim bakar mısınız? Kerem’in cebinde ByLock uygulaması var” diyor. ByLock delilini itibarsızlaştırmaya çalışan Hürriyet’in son skandalı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun FETÖ davası kapsamında tutuklanmasının ardından FETÖ davalarında yayın politikasını değiştiren Hürriyet yine skandala imza attı.

BYLOCK MANŞETİNDEN SONRA İKİNCİ SKANDAL

İsmail Saymaz tarafından hazırlanan "İşte herkesin aradığı ByLock" manşeti ile FETÖ davalarının en büyük delili olan ByLock uygulaması ile ilgili delilleri karartmaya çalışan Hürriyet'te bugün skandal bir karikatür yayınlandı. Karikatürde bir ilkokul öğrencisi "Öğretmenim bakar mısınız? Kerem'in cebinde ByLock uygulaması var" diyor. ByLock delilini itibarsızlaştırmaya çalışan Hürriyet'in son skandalı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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