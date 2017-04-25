Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmaması sebebiyle yeni bölüm olmayacak mı sorularını beraberinde getirmişti. Dizinin yapımcısı ise konu ile ilgili açıklama yaptı.