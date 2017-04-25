25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.848 0.05
  • Altın: 146,764 0.14
  • Dolar: 3,5925 0.47
  • Euro: 3,9083 0.87

Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme

»
Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme
TRT 1 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmaması sebebiyle yeni bölüm olmayacak mı sorularını beraberinde getirmişti. Dizinin yapımcısı ise konu ile ilgili açıklama yaptı.
Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme

Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölüm 26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlanacak mı? Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile ilgili kötü haber geldi.

YENİ BÖLÜM 3 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK

TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

İşte yapılan o açıklama;

Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz. 

Diriliş Ertuğrul heyecanı ve aksiyon dolu 86.bölümüyle 3 Mayıs çarşamba günü TRT 1'de

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişmeDiriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişmeTRT 1 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmaması sebebiyle yeni bölüm olmayacak mı sorularını beraberinde getirmişti. Dizinin yapımcısı ise konu ile ilgili açıklama yaptı.
Türkan Şoray'dan kötü haber!Türkan Şoray'dan kötü haber!Türkan Şoray'ın ikinci böbreğinde de cushing sendromu rahatsızlığı başladı...
Survivor'da kimler namaz kılıyor?Survivor'da kimler namaz kılıyor?Rakiplerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2017 programında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği de ortaya çıkardı.
Serdar Ortaç: Bana siyaset sormayınSerdar Ortaç: Bana siyaset sormayın"Erdoğan'dan iyisi yok" diyen Serdar Ortaç, sosyal medyada uğradığı linç girişiminin ardından açıklamada bulundu.
SOLOTÜRK'ten saygı duruşuSOLOTÜRK'ten saygı duruşuTürk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SOLOTÜRK Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü nedeniyle gösteri yaptı.
7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesapOyuncu Bensu Soral ve yakın dostları Arnavutköy'de bir balıkçıya gitti.
  • Zeycan Nine'nin yürek burkan dramı!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:21
  • Anasınıf öğrencilerin şehitli gösterisine inceleme24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
  • Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:17
  • Kırmızıgül'e tazminat şoku!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:15
  • Tuvalet sapığı yakalandı24 Nisan 2017 Pazartesi 11:04
  • Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:49
  • Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım22 Nisan 2017 Cumartesi 15:37
  • Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı22 Nisan 2017 Cumartesi 15:36
  • Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum22 Nisan 2017 Cumartesi 12:57
  • Millî Gazete İmtiyaz Sahibi dünya evine girdi22 Nisan 2017 Cumartesi 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri