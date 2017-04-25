Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme

Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölüm 26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlanacak mı? Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile ilgili kötü haber geldi.
YENİ BÖLÜM 3 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK
TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
İşte yapılan o açıklama;
Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.
Diriliş Ertuğrul heyecanı ve aksiyon dolu 86.bölümüyle 3 Mayıs çarşamba günü TRT 1'de