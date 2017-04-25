Polis şaşkına döndü! Çöpten çıktılar

Bursa'da çaldıkları arabayla tura çıkan 5 kişi ile Bursa polisi arasındaki kovalamaca nefesleri kesti.

Çalıntı arabayla kaza yaptıktan sonra kaçan 5 kişiden 2'si Merinos Parkı'ndaki çöp konteynerine saklandı. Ancak polisler, çok geçmeden iki hırsızı çöpün içinde enseledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir otomobilin çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahısların şehir merkezine gitme ihtimaline karşı polise haber verdi. 16 U 0997 plakalı beyaz renkli çalıntı otomobil dün gece yarısı Altıparmak caddesi üzerinden geçiş yaparken MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çalıntı otomobildeki şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara kaçmak isteyen şahıslar, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan mahallesi Bahçeler sokak üzerinde park halindeki bir otomobile çarpıp kaza yapınca otomobili terk edip koşarak kaçmaya devam etti.

Hırsızlar çöp konteynerinden çıktı

Merinos Atatürk Kongre Merkezine kaçan hırsızların peşine düşen ekipler, sabahın ilk saatlerine kadar hırsızları aradı. Parkta araştırma yapan bir polis memuru belediyenin parka bıraktığı çöp konteynerlerinden ses geldiğini fark edince bu bölgeye yöneldi. Çöpte saklanan iki hırsız çok geçmeden yakalandı. Kıskıvrak yakalanan 2 hırsızlık zanlısı kelepçelenerek gözaltına alındı.

M.R.A.(27) ve M.Ç.(17) isimli iki şüpheli; "otomobil hırsızlığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçlarından işlem yapıldıktan sonra jandarmaya teslim edildi. M.Ç.'nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenilirken olaydan sonra firar eden araçtaki diğer 3 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.