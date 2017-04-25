25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi

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AK Parti'de, referanduma yurtdışı katılımdaki artış için "Bu durum ülkeye aidiyeti artırdı" değerlendirmesi yapılıyor.
Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi
Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yurtdışından katılım oranı yüzde 8’di, 16 Nisan’da ise bu rakam yüzde 45’e çıktı. Katılımın artmasında oy kullanılmasını kolaylaştıran son düzenlemelerin de etkili olduğu belirtiliyor.

AK Parti, 16 Nisan referandumunda gümrük kapılarında ve yurtdışında kullanılan oyları analiz etti. 2014 Cumhurbaşkanlığı ile 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde oy kullanan gurbetçilerin 16 Nisan’da 4’üncü kez sandık başına gittiği belirtilirken, katılımın her geçen seçimde artması memnuniyetle karşılandı. 16 Nisan referandumu ile gurbetçilerin yaşadıkları ülke dışındaki başka ülkelerde de oy kullanabilmesinin önünün açıldığı ifade edilirken, “Bu durum da ülkeye aidiyetlerini artırdı” değerlendirmesi yapıldı.

YSK DÜZENLEMESİ

16 Nisan referandumunda Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları için 57 ülke 120 temsilcilikte kurulan sandıklarda, bir milyon 308 bin oy kullanıldı. Bu oyların 778 bininden (yüzde 59.46) ‘Evet’, 530 bininden (Yüzde 40.54) ‘Hayır’ çıktı. Kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. AK Parti, yurtdışı seçim sonuçlarını analiz etti. Analizde, gurbetçi seçmenlerin ağırlıklı olarak yer aldıkları Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerden gelen ‘Evet’ oylarının yüksek oranda olmasının sonucu belirlediği kaydedildi.

ABD, İNGİLTERE VE KANADA'DAKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD’de ‘Hayır’ oylarının yüzde 84, İngiltere’de 87, Kanada’da ise yüzde 86 olarak gerçekleşmesi dikkat çekici bulundu. Önceki seçimlerde yurtdışında yaşayan seçmenler, sadece bağlı bulundukları sandıkta oy kullanabiliyordu. YSK, referandum öncesi yayımladığı genelge ile seçmenin istediği sandıkta oy kullanmasının önünü açtı.

YÜZDE 45 KATILIM 

AK Parti’de yapılan değerlendirmede bu durumun seçime katılımı artırdığı tespitine yer verildi. Bazı ülkelerde sandığa kayıtlı seçmen sayısından fazla oy kullanılmasının da bundan kaynaklandığı belirtildi. AK Parti, yaklaşık yüzde 45 olan yurtdışı katılımın her geçen seçim artmasından memnuniyet duyuyor. Yurtdışındaki seçmenin ilk olarak oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüzde 8 olduğu dikkate alındığında gelinen sonuç başarı olarak değerlendiriliyor. ‘Evet’ veya ‘Hayır’ çıkmasının çok önemli olmadığı ifade edilirken, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy hakkı ile Türkiye’ye olan aidiyetlerinin arttığı belirtiliyor.

HABERTÜRK

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