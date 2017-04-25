25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Danıştay'dan CHP'ye kötü haber

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Danıştay, CHP’nin referandum sonuçlarına yönelik başvurusunu reddetti.
Danıştay'dan CHP'ye kötü haber
Danıştay'dan CHP'ye kötü haber Danıştay'dan CHP'ye kötü haber Danıştay'dan CHP'ye kötü haber

Cumhuriyet Halk Partisi, YSK'ya iptal başvurusu reddedilince, referandum sonucunu, geçtiğimiz hafta Danıştay'a taşıyıp yürütmeyi durdurma istemişti. Danıştay'dan yapılan açıklamada, 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi, karar oy çokluğuyla ile alındı' denildi.

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