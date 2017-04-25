Cumhuriyet Halk Partisi, YSK'ya iptal başvurusu reddedilince, referandum sonucunu, geçtiğimiz hafta Danıştay'a taşıyıp yürütmeyi durdurma istemişti. Danıştay'dan yapılan açıklamada, 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi, karar oy çokluğuyla ile alındı' denildi.
25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Danıştay'dan CHP'ye kötü haber
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