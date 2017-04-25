2. elde en çok tercih edilen özellikler açıklandı!

İnternetten ikinci el otomobil bakan tüketicilerin en çok tercih ettiği özellikler açıklandı.

sahibinden.com’un 2017 yılı ilk çeyrek sahibindex “Vasıta” verileri açıklandı. Verilere göre 1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında vasıta ilanlarının yüzde 68’ini otomobil ilanları oluşturdu. Otomobil ilanlarını, yüzde 12’lik oranla Minivan-Van-Panelvan, yüzde 7’lik oranla da ticari araç ilanları izledi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi.

En çok vasıta ilanı bakan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu.