Doğalgazda rekor bekleniyor

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, bu yılın ilk çeyreğinde doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar metreküp daha fazla gerçekleştiğini belirterek, bu yıl, 50 milyar metreküpe yaklaşan bir tüketimle rekor kırılabileceğini söyledi.

Arslan, doğalgaz tüketiminde yılın ilk çeyreğinde görülen artışın, havanın tahmin edilenden daha soğuk olmasından kaynaklandığını ve bu dönemde günlük en yüksek tüketimin 240 milyon metreküpü geçtiğini söyledi. Yılda 1 milyon yeni tüketicinin doğalgaza kavuştuğu bilgisini paylaşan Arslan, bu nedenle önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl günlük pik talebin bir önceki yıla göre 10 milyon metreküp artacağı tahminini ifade etti.

Arslan, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminin de bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla 3,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleştiğini, bu artışın yıl içinde de devam etmesinin beklendiğini aktardı.