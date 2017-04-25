25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Bankalar şimdi de onların peşine düştü

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Bankalar şimdi de onların peşine düştü
Bankaların promosyon ile emekli kapma yarışına, büyükanneler de eklendi.
Bankalar şimdi de onların peşine düştü Bankalar şimdi de onların peşine düştü Bankalar şimdi de onların peşine düştü

Toruna altın hesap, yatırım teşvikleri ve düşük faizli krediler ile ninelere cazip fırsatlar sunan bankalar, büyükanneleri müşterisi yapmaya çalışıyor.

11.5 milyon emekli için promosyon yarışı yapan bankalar, büyükanneler için de harekete geçti. Büyükanne projesine olan ilgiyi dikkate alan bazı bankalar büyükanneler için projeler üretmeye başladı. Torununa bakan büyükannelere maaş projesinden pay kapmak isteyen bankalar, ekstra desteklerle nineleri müşterisi yapma yarışına girdi. Bankalar büyükannelere avantajlı hesap, torunları için yatırımı teşvik edecek destekler, düşük faizli kredi gibi seçenekler sunuyor. Şu an 10 ilde uygulanan, önümüzdeki dönemde daha fazla yaygınlaşması beklenen projeden yararlanacak büyükanne sayısındaki artışı dikkate alan bankalar, desteğin sadece PTT değil kendi aracılıkları ile ödenmesi için girişimde bulunuyor. Bankalar sadece torun bakma desteği alanlara değil tüm büyükannelere, hediye puandan toruna altın hesabına kadar cazip fırsatlar sunuyor.

İLK ÖDEMELER YAPILDI

Büyükanne Projesi kapsamında maaş almaya hak kazanan anneanne ve babaannelere ilk ödemeler 14 Nisan'da yapıldı. Proje kapsamında 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 lira karşılıksız maddi destek veriliyor. Proje için 105 bin başvuru gelirken ilk etapta 6 bin 500 kişi yararlandı. Ödemeler, proje katılımından sonra aylık olarak yapılıyor. Ödeme yapılacak tarihin hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılıyor. Bakanlıkça yapılan ödeme bildiriminden sonra, büyükannenin herhangi bir PTT işyerine bir defaya mahsus müracaatı yeterli oluyor. PTT doğrudan kendisine ödeme yapıyor. Ayrıca, büyükanneye ücretsiz olarak sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine çıkarılan, Pttkart veriliyor.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Şu anda 10 pilot ilde uygulaması devam eden büyükanne maaşı projesinin önümüzdeki dönemde bütün Türkiye'de yangınlaştırılması gündemde. Böylece çalışma hayatındaki annelerin çocuklarına bakan büyükannelere 425 liralık maaşlar verilecek. Bunun için büyükanne ile torunun aynı şehirde olması gerekiyor. Başvurular ise internetten yapılabiliyor.

TAKVİM

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