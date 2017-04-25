25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor

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CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor
CarrefourSA'nın İstanbul Bayrampaşa'daki arazisini satmayı planladığı ileri sürüldü
CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor

Carrefour Türkiye'ye ilk olarak 1993 yılında İçerenköy'deki CarrefourSA Hipermarket ile geldi. 1996'da Sabancı Holding ile ortaklık sonrasında CarrefourSA adıyla hizmet vermeye başladı. 

Birleşme sonrası ilk büyük CarrefourSA ise Adana'da açıldı. Firma 2005'te Gima ve Endi marketlerini bünyesine kattı. 2012'de Fransızlar ile fikir ayrılığına düşen Sabancı Holding, yönetimden çekildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra 2013 yılında şirketin yönetimi tekrar Sabancı Holding'e geçti. Holding, Mehmet Nane'yi firmanın başına getirdi. Nane döneminde yapılanma süreci yaşayan ve satın almalarla öne çıkan firma, Kiler, İsmar gibi zincirleri bünyesine kattı. CarrefourSA ise hiper, süper, gurme, mini ve e-ticaret konseptlerine ayrıldı. Nane, bu yılın başında görevinden sürpriz bir şekilde ayrılarak koltuğunu Hakan Ergin'e bıraktı. Ergin verimsiz mağazaları kapatırken firma daha operasyonel bir yapıya kavuştu. Mağazalar kapandıkça bulundukları arsalar merak konusu ola geldi. Firmanın uzunca bir dönemdir mülkiyetinde bulunan arsaları satacağı konuşuluyordu. Bu çerçevede önemli arsa satışları da yapıldı, İzmir Karşıyaka'dan 87 bin metrekarelik arsayı Rönesans Holding satın alırken, İstanbul Maltepe'deki arsasını ise Mesa inşaat aldı. Duyduğumuza göre bulundukları şehirlerde yüzük taşı denebilecek nitelikteki arsaların satışları devam ediyormuş.

İlk sırada da İstanbul Bayrampaşa'da yer alan arazi varmış. Esenler Otogarının hemen bitişiğindeki Ferhatpaşa Çiftliği olarak da bilinen yerdeki arazi için birçok müteahhit devredeymiş.

PARA DERGİSİ

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