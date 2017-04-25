25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak

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Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak
Ağustos’ta önümüzdeki 2 yıllık zamları belirlenecek emekliler, Temmuz’da da enflasyon farkı alacak.
Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin zamları belirlenecek. Memur sendikaları ile hükümet etkililerinin yapacağı pazarlıklarda memurların ve emekli memurların 2018 ile 2019 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Edinilen bilgiye görep; memur sendikalarının talep edeceği zam oranlarının tabanının yüzde 5'ten başlayacağı belirtiliyor. Bunun üzerinde rakamların masaya geleceği ve pazarlıklar sonunda kesin oranların ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Öte yandan Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon zamları ortaya çıkmış olacak. Bu oranın da son 3 aydaki veri göz önüne alındığında yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda memur emeklilerine enflasyon farkı imkanı da doğacak.

Memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yılda alacakları zam oranları Ağustos'ta, diğer emeklilerin bu yılki zamları ise Temmuz'da belli olacak.

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