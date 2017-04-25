25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Venezuela'da protestolar devam ediyor

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Venezuela'da protestolar devam ediyor
Venezuela'da hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, oturma eylemleriyle ana yolları kapattı. Sokakları ateşe verdi.
Venezuela'da protestolar devam ediyor Venezuela'da protestolar devam ediyor Venezuela'da protestolar devam ediyor

Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, oturma eylemleriyle başkent Caracas'ta çok sayıda ana yolu trafiğe kapattı.

İçişleri Bakanlığı, gösterilerde başına atılan su şişesiyle yaralanan Almelian Carrillo'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI

Carrillo'nun ölümüyle nisan ayının ilk haftası başlayan protestolar ve ilişkili olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

GENEL SEÇİM ÇAĞRISI

Ülkedeki muhalefet ise Maduro'nun dün yaptığı "aralık ayında kesilen diyalog sürecini devam ettirme" çağrısına olumsuz cevap vererek, acil genel seçim çağrısında bulundu.

Kongre Başkan Vekili Freddy Guevara, hükümetin müzakereleri kullanarak muhalefeti bölmeyi, pasifize etmeyi ve bu yolla zaman kazanmayı amaçladığını söyledi. Guevara, "Bu protesto, bizim için direnç alıştırması ve inancımızın sınanmasıdır. Tüm gün burada bulunmamız hayati önemdedir." dedi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almış ancak tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme ayrıca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması yönünde bir karar almıştı.

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