İdama karşı olan ABD'de de bir günde iki idam!

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde bir günde iki idam cezası birden infaz edildi.

Ülkede 2000 yılından bu yana aynı günde birden fazla idam gerçekleşmemişti.

Tecavüz ve cinayetten hüküm giymiş olan Jack Jones ile Marcel Williams için yapılan son dakika itirazları da yüksek mahkemeden dönünce, pazartesi akşamı her iki mahkumun da idam cezaları infaz edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Arkansas eyaletinde 11 gün içinde 8 idam gerçekleşmesi planlanmıştı.

İdamların iki haftadan kısa bir süreye sıkıştırılması ise cezaların infazında kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçmek üzere olmasıydı.

CNNTÜRK