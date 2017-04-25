Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeydoğusu'nda düzenlediği hava operasyonunda en az 18 YPG'li terörist öldürüldü.
25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!
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