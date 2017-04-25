25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!

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Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatında, 18 YPG'li, teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü! Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü! Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeydoğusu'nda düzenlediği hava operasyonunda en az 18 YPG'li terörist öldürüldü.

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Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatında, 18 YPG'li, teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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