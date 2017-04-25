Bakan Işık: Teftiş Kurulu Başkanı incelemesini yapıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bandırma'da Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanmasına ilişkin olarak Bakan Işık, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış ama bana bağlı olduğu için benim de Teftiş Kurulum var, ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Bizzat kendin bu incelemeyi yap ve bunun sonucunda raporunu hazırla ve bana getir.' diye. O gelecek rapora göre biz de işlem yapacağız." dedi.

"Teftiş Kurulu Başkanı incelemesini yapıyor"

Bakan Işık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı incelemeye dair, "Bunun bağlayıcı bir yönü yok, asıl bağlayıcı olan Bakanlık Teftiş Kurulu. Şu anda verdiğim emir inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir. Teftiş Kurulu Başkanı şu anda incelemesini yapıyor, bu incelemenin sonucuna göre getireceği rapor ve yapacağı teklif önemli." şeklinde konuştu.

TSK içindeki FETÖ hain terör örgütü unsurlarının temizlenmesi için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Işık şöyle konuştu:

"'Bugün her şeyi bitirdik, tertemiz oldu, hiç içimizde FETÖ'cü kalmadı' dersek, bu çok iddialı bir cümle olur. 'Hala FETÖ'cüler çok yoğun, şöyle, böyle' bir paranoyaya götürürsek, o da büyük bir haksızlık olur. Dolayısıyla bu, önemli oranda temizlendi ama biz, 'Artık temizlik bitti, içimizde FETÖ'cü kalmadı' diyecek kadar da rahat değiliz. Bu noktada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."