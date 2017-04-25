Bomba gelişme! Soruşturma başlatıldı

23 Nisan'da bakanlık koltuğuna oturan 'Çocuk Bakan' konuşmasında "Başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim Medeniyetler ittifakı girişimimiz, bugün kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır. Kıbrısla koordinasyon işlerimiz ve 100. yıl anmalarıyla ilgili konularda da gerekli çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada ise dinlerarası diyalog kavramının FETÖ'yle özdeleştiği yorumları yapılmıştı.

ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Küçük bakanın okuduğu cümleleri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonu'nda görev yapan Türkçe öğretmeninin yazdığı tespit edildi.

Ancak öğretmenin bu cümleyi Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Medeniyetler İttifakı Girişimi' metninden aldığını söylediği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SİTESİNDEKİ BÖLÜM

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinin “Medeniyetler İttifakı Girişimi” bölümündeki ifade ise şöyle: “Başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim, bugün din dahil kültürler arası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır.”