CHP Mecliste 'etkin muhalefet' yapacak

CHP, önümüzdeki dönemde anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının gelmesi beklenen TBMM'de "etkin bir muhalefet" yapmayı planlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "halk oylamasının sonuçlarını kabul etmediğini" açıklayan CHP, demokratik tepkilerini her alanda yükseltmek için "düğmeye" bastı.

Bu kapsamda, TBMM'deki "etkin muhalefetini" daha da artıracak olan parti, "anayasa değişikliğinin kabul edilemez olduğunu" her fırsatta dile getirecek.

Halk oylamasının ardından yaptığı toplantılarla gelecek dönemdeki stratejisini netleştirmeye çalışan CHP, uyum yasalarına karşı net bir tavır ortaya koyacak.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının TBMM'ye mi geleceğinin yoksa kanun hükmünde kararname (KHK) ile mi çıkarılacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Hukuksuzlukların yaşandığı halk oylamasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını savunan Sındır, buna karşı etkin, güçlü bir tepki ortaya koyacaklarını ifade etti. Sındır, Meclis çalışmalarında ana muhalefet partisi olarak üzerlerine düşen görevi layıkıyla, en iyi şekilde yerine getireceklerini vurguladı.

"Demokratik haklarımızı kararlılıkla kullanacağız"

Sındır, bu süreçte, kararlı ve ilkeli bir tavır içerisinde olacaklarını, Meclis kürsüsünü milyonların sesi olarak kullanacaklarını dile getirerek, "Bütün demokratik haklarımızı en kararlı şekilde kullanacağız. Mecliste muhalefet görevimizi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletin iradesini, milli egemenliği temsil eden TBMM'de, üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz." dedi.

CHP'nin, halk oylaması sonrasındaki gelişmelerle ilgili yol haritasını belirlemek üzere toplantılar yaptığını anımsatan Sındır, gelecek günlerde de bu toplantıların devam edeceğini belirtti.

Bu kapsamda, uyum yasalarına yönelik stratejinin de netleleşeceğine değinen Sındır, "Ana muhalefet olarak, milyonların üzerimize yüklediği sorumluluğu çok iyi biliyoruz ve bu görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Referandumun meşru olmadığını, anayasa değişikliğinin 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' adı altında tek adamlığa yol açacağını düşünüyorsak buna itirazımızı en etkin şekilde, kürsü hakkımızı sonuna kadar kullanarak yerine getirmeliyiz. Bunu yapacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.