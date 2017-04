CHP 'hayır' oylarını analiz ediyor

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranını korumak ve artırmanın planı yapıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP halk oylamasının analizlerini sürdürüyor. Bu amaçla partinin yetkili kurullarıyla toplantılarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bu toplantıda CHP'nin Mecliste kalarak etkin bir muhalefet yapması kararı alınırken toplumun her kesimini kucaklayan bir dil geliştirilmesi de benimsendi.

Toplantıda, CHP'nin bu üslubunu geliştirmesi ve yeni stratejiler uygulaması halinde alınan oy oranının üstüne çıkılabileceği paylaşıldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de CHP'nin, ötekileştirmeyen ve her zaman toplumu kucaklayıcı bir dil kullandığını aktardı.

Ayrıştırıcı bir dilden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Bingöl, bunun sadece CHP için değil, diğer partiler için de uygulanması gereken kural olduğunu söyledi.

Bingöl, şöyle devam etti:

"Maalesef bizim dışımızda bu anlayışı savunan, bu anlayışı hayata geçiren başka bir parti olmadı. Biz her fırsatta ötekileştirmeye karşı olduğumuzu, daha birleştirici bir tutum izlenmesi gerektiğini, vatandaşlarımızın etnik kimlikleri, yaşam tarzları, inançlarına göre asla siyaset yapılmamalı. Bunlar siyaset üstü olgular olarak göz önüne alınmalı. Türkiye'nin birleştirici bir anlayıştan başka bir şansı yok. Bunu her fırsatta söylüyoruz, bundan sonra daha da güçlendirerek söyleyeceğiz. Yüzde 50 ve üzeri 'hayır' oylarının bir arada tutulması, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Bunun için de her fırsatta üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bununla ilgili yeni birtakım düzenlemeler yapacağız."

Oylama sonrası yaşananların hiç kimseyi, "evet" oyu verenleri dahi mutlu ve tatmin etmediğini aktaran Bingöl, bugün yeni bir referandum yapılsa 16 Nisan'da "evet" oyu veren çoğu kişinin bu kez "hayır" diyeceğine inandığını söyledi.