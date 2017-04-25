25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 24°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 146,113 -0.30
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu!

»
TSK'nın PKK'ya yönelik Sincar Dağı'na hava operasyonu, örgütün bölgedeki varlığını yeniden gündeme taşıdı.
PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu!
PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu! PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu! PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı'na hava saldırısı düzenledi.

18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, PKK'lı en az 18 teröristin öldüğünü duyurdu.

KANDİL'E ALTERNATİF

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesini ele geçirmesini bahane ederek Kandil ve Suriye'den gönderdiği militanlar vasıtasıyla bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK ve ona bağlı yerel teröristler Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti.

BÜYÜK PETROL VE DOĞALGAZ REZERVİ VAR

Jeoloji uzmanları, Sincar bölgesinin büyük petrol ve doğalgaz rezervine sahip olduğunu söylüyor.

Hava operasyonu sonrası Reuters tarafından geçilen fotoğraflarda petrol pompaları dikkat çekiyor. Öte yandan bu pompaların küçüklüğü petrolün bol ve çıkarılması kolay olduğunu ortaya koyuyor.

Rûdaw’a konuşan Jeolog Bewar Hınsi, Saddam Hüseyin döneminde bu bölgelerde petrol çıkarmanın yasak olduğunu hatırlatarak, “Bölgede çok petrol ve doğalgaz var” diyor. Uzman, Sincar sınırları içerisinde 3 noktada petrole rastlandığını, arama faaliyetleriyle çok sayıda kaynağa ulaşılabileceğini belirtiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK vurdu, ABD'li komutanın yüzü düştü!TSK vurdu, ABD'li komutanın yüzü düştü!TSK'nın hava harekatıyla vurduğu terör örgütü PKK'nın Karakoçak'taki kampında Amerikalı komutanlar bu sabah inceleme yaptı.
AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk ettiAYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk ettiDoğu Perinçek, protokolde hata olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi 55. kuruluş yıldönümü programı başlamadan salonu terk etti.
PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu!PKK'nın neden Sincar'ı seçtiği belli oldu!TSK'nın PKK'ya yönelik Sincar Dağı'na hava operasyonu, örgütün bölgedeki varlığını yeniden gündeme taşıdı.
CHP karıştırmıştı! Yan yana görüntülendilerCHP karıştırmıştı! Yan yana görüntülendilerAnayasa Mahkemesi'nin 55. Kuruluş Yıldönümü'nde ilginç görüntü...
Mesnevî okumaları tamamlandıMesnevî okumaları tamamlandıTürkiye Yazarlar Birliği’nin 2000 yılında başlattığı Mesnevi derslerinin kapanış Töreni 24 Nisan'da Ankara Palas'ta yapıldı.
Hazinenin kasasına 657 milyon Avro geliyor!Hazinenin kasasına 657 milyon Avro geliyor!4,5G ihalesini kazanan operatörlerin son taksit ödemesi geldi. Toplam ödeme 657 milyon avro tutarında.
  • Macron'dan küstah Türkiye açıklaması25 Nisan 2017 Salı 15:40
  • Kars'ta hain tuzak! Şehit ve yaralılar var25 Nisan 2017 Salı 14:55
  • Hulusi Akar net konuştu! Artık bitti25 Nisan 2017 Salı 14:45
  • Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Az önce yakalandılar25 Nisan 2017 Salı 14:26
  • Sincar operasyonundan ilk kareler25 Nisan 2017 Salı 14:20
  • Avrupa Konseyi'nden skandal Türkiye kararı25 Nisan 2017 Salı 13:52
  • Bomba gelişme! Soruşturma başlatıldı25 Nisan 2017 Salı 13:36
  • Referandum sonrası yeni anket!25 Nisan 2017 Salı 13:05
  • Danıştay'dan CHP'ye kötü haber25 Nisan 2017 Salı 12:44
  • Ak Parti'de 'yüzde 45' değerlendirmesi25 Nisan 2017 Salı 12:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri