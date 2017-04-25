“Necmettin’in Dünyası” kitabı laik kesimi rahatsız etti

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın çocukluk yıllarını anlatan ve çocuklara örnek olması için hazırlanan “Necmettin’in Dünyası” isimli kitaplar, bir kesimi rahatsız etti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın çocukluğunu konu alan “Necmettin'in Dünyası” adlı kitabın Diyanet-Sen aracılığıyla dağıtılmasından rahatsız oldu. Diyanet-Sen yetkilileri kitabın sadece kendi üyelerinin çocuklarına yönelik dağıtıldığını söylerken, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca eğitim kurumlarında bu tür bir kitabın dağıtılmadığını söyledi.



NECMETTİN ERBAKAN İSMİ RAHATSIZ ETTİ

Diyanet-Sen’in örnek bir insanın hayatını konu edinen bu kitabın çocuklara hediye edilmesi belli çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, "Bu boyama kitaplarının Mersin'de anaokullarında dağıtıldığı bilgisi ulaştı bize. Kitabın girişinde, başkanının kısa bir giriş yazısı var. Burada, 'Milli ve manevi değerler ışığında, tarihimizin önemli devlet adamlarından Necmettin Erbakan'ın çocukluğundan esinlenerek hazırlanan bu eserleri beğeneceğinizi umuyorum' ifadeleri yer alıyor. Ama kitapta anaokulu çocuklarına aktarılan çok çarpıcı noktalar var. Bu ülkede siz 'Mustafa Kemal'in Dünyası' diye bir boyama kitabı duydunuz mu?"



CİHAD; BÜTÜN İNSANLIĞIN SAADETİ İÇİN ÇALIŞMAKTIR

Kitapta “cihad”ın tavsiye edildiğini belirterek karşı çıkan Muşlu’nun Erbakan Hoca’nın cihad tanımından haberi olmadığı da eleştirilerinden belli oluyor. Erbakan Hoca’nın cihad tanımında “bütün insanlığın saadeti için çalışmak” kavramı yer alıyor. “İyiliğin ve adil olanın” hayata tatbik edilmesi gerektiği düşüncesi bu kavramda yer alıyor.



“NAMAZ VE CİHAD TAVSİYE EDİLİYOR” DİYE ELEŞTİRİYOR

Muşlu, "Kitapta, 'Namaz dinin direği, cihad ise zirvesidir' yazıyor. Anaokulundaki bir çocuğa cihad tavsiye ediliyor. Bir diğeri, Necmettin Erbakan'ın siyasi yaşamında bir adil düzen çağrısı vardı. Kitapta, 'Adil bir dünya mutlaka kurulacaktır' cümlesi var. Erbakan'ın meşhur el işareti ile birlikte yer alıyor." diye konuştu.



KİTAP ANAOKULLARINDA DAĞITILMADI, SENDİKA ÜYELERİNİN ÇOCUKLARINA HEDİYE EDİLDİ

Diyanet-Sen Genel Merkez yetkilileri, kitabın sendika üyelerinin çocuklarına yönelik hazırlanıp sadece üyelere gönderildiğini, bu rakamın da Mersin için yaklaşık bin 500 olduğunu söyledi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise konu hakkında bilgilerinin olduğunu, gerekli incelemeyi yaptırdıklarını ve eğitim kurumlarında böyle bir kitabın dağıtılmadığını kaydetti.