25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti

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Doğu Perinçek, protokolde hata olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi 55. kuruluş yıldönümü programı başlamadan salonu terk etti.
AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti
AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti

Anayasa Mahkemesi 55. kuruluş yıldönümü kapsamında Ankara'daki Yüce Divan Salonu'nda program düzenlendi.

SALONU TERK ETTİ

Törene davet edilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, protokolde hata olduğu gerekçesiyle program başlamadan salonu terk etti.

SIRAYI BEĞENMEDİ

Perinçek, salondan çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, "Vatan Partisi Genel Başkanı'na protokolde 10'uncu sırayı ayırıyorsunuz. Bu olmaz." ifadesini kullandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, Numan Kurtulmuş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, yabancı konuklar katıldı.

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