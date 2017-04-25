Kars'ta hain tuzak! Şehit ve yaralılar var

Kars ve Şırnak'ta arama tarama faaliyeti sırasında patlayıcıların infilak etmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu.

ŞIRNAK'TA EYP'Lİ TUZAK

Şırnak'ta Şenoba kırsalında EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

KARS'TA 2 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.