Mesnevî okumaları tamamlandı

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinde 2000 yılının Eylül ayında başlayan Mesnevî Okumaları, 18. yılda 10 Nisan 2017 günü tamamlandı. Mesnevi Okumaları yıl boyunca Temmuz-Ağustos ayları dışında 10 ay, her Pazartesi saat 18.30’da aksamadan sürdürüldü. Mesnevi okumaları programı, Türkiye'de örneği görülmeyen uzun süreli bir faaliyet olarak kayda geçti.

Bu okumalarda anılan yıllar boyunca dönüşümlü olarak Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Mustafa Aşkar, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ve Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu görev aldılar.

Mesnevi Okumalarının tamamlanması üzerine yapılan tören ise 24 Nisan'da Ankara Palas'ta gerçekleştirildi.

Mesnevi Okumaları Kapanış Töreni

Kapanış Töreni Mesnevi hocalarından Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu'nun Mesnevi Okumaları Kapanış Dersi ile başladı. Karaismailoğlu Mesnevi'nin son beyitlerinin açıklamasını yaparak Mesnevi dersini tamamladı ve Mesnevi Okumalarını sürdüren hocalara ve ev sahipliği yapan Türkiye Yazarlar Birliğine teşekkürlerini sundu.

Adnan Karaismailoğlu'nun kapanış dersinden sonra Mesnevi Okumalarının takipçilerinden Tamer Yağcıoğlu takipçiler adına bir konuşma yaptı. Yağcıoğlu, Mesnevi Okumalarının tamamlanmış olmasından duyduğu hüznü dile getirdi ve bu okumalarda farklı hocalarla her hafta yapılan dersler sayesinde Mesnevi'yi daha iyi anladığını söyleyen Yağcıoğlu, teşekkürlerini sundu.

Açılış Konuşmaları

Yağcıoğlu'nun konuşmasından sonra Açılış Konuşmasını yapmak üzere TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Kâzım Arıcan söz aldı. Arıcan yaptığı konuşmada Mesnevi Okumalarına ev sahipliği yapmış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Özverili çabalarla 17 yıl süren okumaları sürdüren hocalara şükranlarını sundu. Bu toplantının ev sahipliğini üstlenen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a kültürel konulardaki hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada 18 yıl önce başlattıkları Mesnevi Okumalarından ve yol arkadaşlarından bahsetti. Yahya Kemal'in "Biz Mesnevi okur ve pilav yer ve cihad ederdik" sözünü zikreden Doğan, Mesnevi okumanın geleneğimizde tuttuğu yere dair düşüncelerini ifade etti. Mehmed Âkif'in de Mısır günlerinde meal hazırlarken ara vermek zorunda kaldığında Mesnevi okuduğunu aktaran Doğan, "Bu şekilde Mehmet Âkif’in Mesnevi'yi birden fazla okuduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Doğan, Mesnevi okumalarının tekrarlanmasının gereği üzerinde durarak sözlerini tamamladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye Yazarlar Birliğinin uzun senelerdir sürdürdüğü bu okumaların kapanış törenini beraber gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Konya'lı bir Mevlana aşığı olarak, bu okumaları yapan hocalara tebriklerini sundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuşmasında hem Türkiye Yazarlar Birliği'ne hem de Mesnevi hocalarına teşekkürlerini sundu ve bu törenin bir başlangıç olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e sikke giydirildi

Açılış töreninden sonra Mesnevi hocalarından Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e Mesnevihan beratı verildi ve Mevlevi destarı (sikke) giydirildi. Hüseyin Yayman'dan beratını alan Güngör, bir kaç yıl önce diğer hocalara verilen beratı ve sikkeyi almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "Biz bu sikkeyi giymekle Mesnevi'nin hadimi olmaktan çıkmıyoruz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan’a ise TYB Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz tarafından Mevlevi Sikkesi hediye edildi.

Mesnevi Hocalarına hediye kitap takdimi yapıldı.

Sikke hediye töreninden sonra Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu'na TYB Genel Sekreter Yardımcısı Tarkan Zengin tarafından, Prof. Dr. Mustafa Aşkar'a TYB Genel Mali Sekreteri A. Fatih Gökdağ tarafından, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'a TYB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orçan tarafından ve Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu'na TYB Genel Sekreteri Muhammed Enes Kala tarafından hediyeleri takdim edildi ve hocaların düşünceleri alındı. Hediye paketinde Hicabi Kırlangıç tarafından hazırlanan Manzum Mesnevi tercümesi ile Konya İl Kültür Müdürlüğü’nün Mevlana eserleri takımı yer alıyordu.

Törene katılamayan Mesnevi Okumalarının bir dönem hocalığını yapan Prof. Dr. Derya Örs'ün gönderdiği metin okundu. Derya Örs gönderdiği metinde, Hz. Mevlana'nın düşünce ve gönül dünyasından doğan o büyük ve derin okyanusun içine kıymetli dinleyicilerle birlikte dalmaktan dolayı mesut günler geçirdiğini, Mesnevi'yi şerh etmeye çalışmanın sorumluluğunu ve ağırlığını her zaman üzerinde hissettiğini ifade etti ve Türkiye Yazarlar Birliği ve Mesnevi hocalarının bereketli işlerde devamını temenni ettiğini ifade etti.

Konuşmalardan ve hediye takdiminden sonra Meşk Klasik Türk Müziği Topluluğu Kutbünnayi Osman Dedenin Hicâz Âyîn-i Şerîfi'ni sundular. ​

Dr. Timuçin Çevikoğlu yönettiği ayini şerifte, Neyzen İsmail Yörükçüoğlu, rebâbî Emre Soylu, tanbûrî Çağatay Azkur, kemânî Kutay Azkur, bendirzen Nezih Enes Evren ve bendirzen Feridun Gündeş yer aldılar.

Tören Ayin-i şeriften sonra devam eden ikramlarla son buldu.