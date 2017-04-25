PFDK ceza yağdırdı! Emre, Volkan, Yalçın...

PFDK, Emre Belözoğlu'na 50 bin TL para cezası, Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verdi.

PFDK, Volkan Babacan'a 1, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verdi. Emre'ye ise 50 bin para cezası verildi.

Bu karara göre Volkan Babacan cezasını Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçta çekecek. Buna göre Babacan, Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alabilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun konu ile ilgili aldığı kararlar şöyle:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.