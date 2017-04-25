25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?

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MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?
AKPM'nin 'Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına' MHP'den sert tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, Türkiye’nin AB sürecini de değerlendirerek 'inanın kabak tadı verdi' dedi.
MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız? MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız? MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)'nin kararını değerlendirerek sert tepki gösterdi. Akçay, "Son derece yanlış ve yanlı bir karar. Bu kararı Türkiye aleyhtarlığı olarak değerlendiriyor ve kınıyorum" sözleriyle değerlendirdi.

"BU KARARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİR"

MHP'li Başkanvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye çok yoğun bir şekilde terörle mücadele verirken, bir bölücü terör örgütüyle, bir FETÖ örgütüyle mücadele ederken, milyonlarca Suriye'den gelen göçmenlere kucak açmışken AKPM'nin bu kararı son derece anlayışsız ve Türkiye aleyhine bir karar. Bu kararın düzeltilmesi gerekir. Sürekli denetim halinde mi olacağız? Onlar buyuracak Türkiye yapacak. Türkiye'nin verdiği mücadeleye destek vermeyeceksiniz ve köstek olmaya çalışacaksınız. Terör örgütlerine kucak açmış bir Avrupa'nın bunları yapması kabul edilemez. Siz terör örgütlerine kucak açıyorsunuz, Türkiye düşmanlarına yol veriyorsunuz, bu nasıl bir dostluktur veya bu nasıl işbirliğidir?"

"İLLA ONLAR BUYURACAK BİZ YAPACAK MIYIZ?"

Sputnik'in haberine göre; Türkiye'nin demokrasi karnesine yönelik eleştirilere de yanıt veren MHP'li Erkan Akçay, OHAL'in sadece Türkiye'de olmadığını, Fransa'da da Belçika'da da olduğunu söyledi. Akçay, "İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız? Türkiye'de demokrasi var. Seçimler var, gizli oy açık tasnif var. Yani bu kararlara saygı duyacak ülkeler" dedi.

"FETÖ'YÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERİN OLDUĞU BİR AB"

MHP'li Akçay, AKPM'nin Türkiye ile ilgili kararında yer alan "OHAL'in mümkün olan en kısa zamanda kaldırılması" talebiyle ilgili, "Yardımcı olsunlar da bu süreyi kısaltalım. Avrupa bu konuda yardımcı olsa… Şimdi FETÖ'yü destekleyen ülkelerin olduğu bir AB ve bu tutumu karşısında, OHAL'in uzamasına da bunlar sebep oluyor" diye konuştu.

"BU SÜREÇ İNANIN KABAK TADI VERDİ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin AB üyeliği hedefini de değerlendirdi. Akçay, "Bu süreç inanın kabak tadı verdi. Şu an AKPM'nin karnı ağrıyor bizim de başımız ağrıyor. Karşılıklı bu düzelecek ama dediğim gibi kabak tadı verdi" dedi.

"BU DAYATMACI ANLAYIŞTAN VAZGEÇİN"

Akçay, "Size göre Türkiye-AB üyeliği hedefini yeniden gözden geçirmeli mi? Cumhurbaşkanı da zaman zaman bu konuda bir referandumu gündeme getiriyor" sorusuna da, "Avrupa'nın yanlış tutumu bize bunu zorluyor, bize bunu dayatıyor. Bu dayatmacı anlayıştan vazgeçin" yanıtını verdi.

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