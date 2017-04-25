25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,522 -0.70
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı

»
Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etti
Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Netanyahu'nın görüşmeyi iptal etme sebebi olarak, Gabriel'in İsrail'de sola yakın bazı gruplarla görüşmesi gösterildi.

ALMAN HÜKÜMETİ NETANYAHU'NUN ÇAĞRISINA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

İki ülke arasındaki ilişkiler, Berlin yönetiminin Filistin politikası konusunda Netanyahu'yu eleştirmesiyle gerilmişti. İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim politikalarını şiddetli bir şekilde eleştiren Alman hükümeti, Netanyahu'nun çağrılarına rağmen insan hakları gruplarıyla buluşmakta ısrar edince görüşme iptal edildi.

AKTİVİST GRUP İSRAİL HÜKÜMETİYLE SIK SIK TERS DÜŞÜYOR

Sigmar Gabriel, İsrailli 'Sessizliği Boz' (Breaking The Silence) isimli aktivist grupla görüştü. Grup, İsrailli emekli askerlerin tanıklıklarını dinleyerek İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Filistinlilere davranışlarını masaya yatırıyor ve izlediği politikalarla İsrail hükümetiyle sık sık ters düşüyordu.

ALMAN BAKAN KARARINI SAVUNDU

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise sivil toplum temsilcileriyle görüşmesinin normal olduğunu savunarak, "Sadece, İsrail Başbakanı'nın Almanya'ya geldiğini, hükümet karşıtı gruplarla görüşmek istediğini ve bizim buna izin vermediğimizi hayal edin. Bu düşünülemez." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Suudi Arabistan Kralı Selman üç gün önce yayınladığı kararnamelerle birçok üst düzey ismi görevden alırken, ülke tarihinin en büyük bürokratik değişimine de imza attı.
Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldiTürkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldiTürkiye'nin Sincar'a ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına yönelik siber saldırı düzenlendiği belirtildi.
Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptıŞok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptıİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etti
Türklere küstah çağrı! Acı çekmeden gidinTürklere küstah çağrı! Acı çekmeden gidinAşırı sağcı FPÖ partisinin lideri Christian Strache, Avusturya’da ve Avrupa genelinde yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı Türkler için ‘ülkelerine gitsinler’ dedi.
AB komiserinden küstah sözler!AB komiserinden küstah sözler!AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn, referandum sonrası durumu, "Türk demokrasisi için tehlikeli bir geri adım" diyerek, "Türkiye ile ilişkileri değiştirelim" çağrısı yaptı.
  • Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • İdama karşı olan ABD'de de bir günde iki idam!25 Nisan 2017 Salı 13:29
  • Venezuela'da protestolar devam ediyor25 Nisan 2017 Salı 13:28
  • İkinci tur öncesi Le Pen'den flaş karar!25 Nisan 2017 Salı 13:27
  • ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı! Toner gitti!25 Nisan 2017 Salı 13:25
  • Rusya'da okulda patlama!25 Nisan 2017 Salı 13:24
  • Ermeniler kudurdu! Türk ve Azeri bayraklarını...25 Nisan 2017 Salı 13:22
  • Teröristleri teker teker idam ettiler!25 Nisan 2017 Salı 13:22
  • Yaban domuzları 3 terörist öldürdü25 Nisan 2017 Salı 11:27
  • AKPM'de kritik Türkiye oylaması! Siyasi operasyona hazırlanıyorlar25 Nisan 2017 Salı 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri