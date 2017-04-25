25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..

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Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..
Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına yönelik siber saldırı düzenlendiği belirtildi.
Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa.. Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa.. Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..

ABD'de başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların ardından, benzer iddialar bu kez Fransa seçimleri için ortaya atıldı.

İDDALAR TREND MİCRO'DA GÖREVLİ BİR UZMANDAN GELDİ

Trend Micro isimli dijital güvenlik firmasında görev yapan Feike Hacquebord isimli bir uzman Reuters'a yaptığı açıklamada, Pawn Storm isimli hacker grubunun Cumhurbaşkanı adaylarından Macron'un kampanyasına yönelik siber saldırıda bulunduğunu söyledi.

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HACKER GRUBUNUN ADI DAHA ÖNCE ABD SEÇİMLERİNE VE BİRÇOK OLAYA KARIŞMIŞTI

Bazı uzmanların Rusya'nın askeri istihbarat grubuyla ilişkili olduğunu iddia ettiği Pawn Storm'un ismi daha önce ABD'de seçimi Trump'a kaybeden Clinton'ın adının karıştığı e-mail skandalında ve geçtiğimiz yıl Alman Başbakanı Angela Merkel'in partisine yönelik siber saldırılarda geçmişti.

UZMAN: ''AYNI KİŞİLERİN PARK İZLERİ TAŞIYOR''

Hacquebord yaptığı açıklamada, "Kontrol ettiğimizde bazı oltalama taktiklerinin kullanıldığını ve bu taktiklerin Demokrat Parti'nin kampanyasında denk geldiğimiz taktiklerle aynı kişilerin parmak izlerini taşıdığını fark ettik" ifadelerini kullandı.

FRANSA HÜKÜMETİ KAMPANYAYA SİBER SALDIRI OLDUĞUNU DOĞRULADI ANCAK RUSYA BAĞLANTISI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

Fransa hükümetinin sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaparak Macron'un kampanyasına yönelik siber saldırı iddialarını doğrularken, konunun Rusya bağlantılı Pawn Storm'la ilgili olup olmadığı yönündeki soruya cevap vermeyi reddetti.

Uzmanlar, Macron kampanyasından hassas bilgiler çalınmış olma ihtimalinin 7 Mayıs'a kadar seçimlerin kaderini etkileyecek gelişmeleri beraberinde getirebileceği yönünde görüş bildirdi. 

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