Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

AKPM'NİN TÜRKİYE KARARI

Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor.

Bu çok haksız, maksadını aşan bir karardır. Şiddetle kınıyorum. Bu kararın arkasında görüyoruz ki Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü, terör listesinden çıkarma gayretinde olan ülkelerin milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, bizim HDP'li milletvekilleri de, hiç şaşırmadık."

Türkiye'de 15 Temmuz'da neler oldu, Türkiye hangi badirelerden geçti? Bunları malesef zahmet edip derinlemesine inceleme zahmetinde bulunmadılar.

Türkiye, alınan karar ne olursa olsun demokrasisini güçlendirmeye devam edecek. Türkiye bölgede yurtlarından edilmiş insanların yaralarını sarmaya devam edecek.

Bir gün gelecek ki, onlar da aldıkları kararın ne derece yanlış olduğunu göreceklerdir.

AB, Türkiye konusundaki kendi kafa karışıklığını gidermelidir. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Sanki Türkiye "aman aman biz geliyoruz, kapıları açın" diyor. Biz de halkımıza sorarız, girelim mi girmeyelim mi diye.

AB önce tavrını net olarak ortaya koyacak, biz de konuyla ilgili değerlendirmemizi yapıp gereken adımları atacağız.