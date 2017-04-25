25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,522 -0.70
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız

»
Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız
Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım AKPM'nin Türkiye kararını değerlendirdi.
Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

AKPM'NİN TÜRKİYE KARARI

Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor.

Bu çok haksız, maksadını aşan bir karardır. Şiddetle kınıyorum. Bu kararın arkasında görüyoruz ki Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü, terör listesinden çıkarma gayretinde olan ülkelerin milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, bizim HDP'li milletvekilleri de, hiç şaşırmadık." 

Türkiye'de 15 Temmuz'da neler oldu, Türkiye hangi badirelerden geçti? Bunları malesef zahmet edip derinlemesine inceleme zahmetinde bulunmadılar.

Türkiye, alınan karar ne olursa olsun demokrasisini güçlendirmeye devam edecek. Türkiye bölgede yurtlarından edilmiş insanların yaralarını sarmaya devam edecek.

Bir gün gelecek ki, onlar da aldıkları kararın ne derece yanlış olduğunu göreceklerdir.

AB, Türkiye konusundaki kendi kafa karışıklığını gidermelidir. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Sanki Türkiye "aman aman biz geliyoruz, kapıları açın" diyor. Biz de halkımıza sorarız, girelim mi girmeyelim mi diye.

AB önce tavrını net olarak ortaya koyacak, biz de konuyla ilgili değerlendirmemizi yapıp gereken adımları atacağız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKPM kararına tepki gösterdi.
Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağızBaşbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağızBaşbakan Binali Yıldırım Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım AKPM'nin Türkiye kararını değerlendirdi.
MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?AKPM'nin 'Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına' MHP'den sert tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, Türkiye’nin AB sürecini de değerlendirerek 'inanın kabak tadı verdi' dedi.
AKPM'nin kararını Türkiye'den ilk tepkiAKPM'nin kararını Türkiye'den ilk tepkiCumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Bu bir siyasi operasyondur. Asıl denetime ihtiyacı olan AB ülkeleri" dedi.
CHP PM yarın toplanıyorCHP PM yarın toplanıyorCHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.
CHP 'hayır' oylarını analiz ediyorCHP 'hayır' oylarını analiz ediyorCHP, 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranını korumak ve artırmanın planı yapıyor.
  • CHP Mecliste 'etkin muhalefet' yapacak25 Nisan 2017 Salı 13:37
  • Bakan Kaya: Türkiye'de kadın istihdamı oranı yüzde 28'e yükseldi25 Nisan 2017 Salı 13:36
  • Bakan Işık: Teftiş Kurulu Başkanı incelemesini yapıyor25 Nisan 2017 Salı 13:35
  • Şentop'dan uyum yasaları değerlendirmesi25 Nisan 2017 Salı 13:34
  • Gökçek'ten o iddiaya ateş püskürdü25 Nisan 2017 Salı 13:31
  • Hüda-Par'dan ilginç MHP iddiası25 Nisan 2017 Salı 12:14
  • Kılıçdaroğlu faturayı onlara kesti!25 Nisan 2017 Salı 11:50
  • Başbakan açıkladı! Erken seçim ve kongre...25 Nisan 2017 Salı 10:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs'ta AK Parti'ye genel başkan olacak25 Nisan 2017 Salı 09:50
  • Erdoğan AK Parti'ye ne zaman üye olacak?24 Nisan 2017 Pazartesi 15:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri