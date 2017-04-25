Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldi

Türkiye'nin Irak'ın Sincar bölgesine, Suriye'nin ise kuzeyine PKK karşıtı hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, her iki bölgede de gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

ABD: GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

NRT'ye konuşan Pentagon'un basın dairesi, "Olaydan haberimiz var, gelişmeleri takip ediyoruz. Irak'ta Sincar ve Suriye'de Derik'te gerilimi azaltmak için temaslarda bulunuyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD'li askeri danışmanlar, vurulan YPG karargahını ziyaret etti.