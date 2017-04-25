25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!

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Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKPM kararına tepki gösterdi.
Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz! Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz! Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin kararına tepki gösterdi.

Bahçeli, açıklamasında "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda bugün yapılan 'Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi' konulu oturum sonrası alınan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin karar, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iflah olmaz önyargılarının ve hastalıklı bakış açısının son bir tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu. 

"Siyasi düşünce ve hesaplarla alınan bu karar haksızdır, temelsizdir ve yok hükmündedir. Hiçbir şart altında kabul edilemez olan bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, son dönemde yaşanan gelişmeler ve bugün gelinen noktada haçlı ruhunun asırlar sonra hortladığını, Avrupa medeniyetinin bir hastalığı olan ırkçılığın yeniden ayağa kalktığını belirtti. 

"Kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir" 

Avrupa Birliğinin Türkiye'yi sürekli dışladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye'yi siyasi denetim almakta, Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak hayasızca kullanmaktadır. Kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi hamisi rolüne soyunan, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini görmezden gelip Türkiye'yi suçlayacak sudan bahaneler uyduran Avrupa'nın, Türkiye'ye insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi dersi vermeye kalkması kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir. PKK'ya kucak açan Avrupa'nın, Türkiye'nin terörle meşru yollardan mücadelesini hukuk dışı olmakla suçlaması eşi görülmemiş bir pişkinlik ve riyakarlıktır."

"Avrupa'nın hakkı da haddi de değildir" 

Türkiye'nin siyasi saiklerle itilip kakılacak bir ülke olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'ye bu muameleyi reva görmek Avrupa'nın hakkı da değildir, haddi de değildir. Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düşüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz, bunu hiçbir şart altında kabul etmeyecektir. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir. Türkiye'yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa'ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur." şeklinde konuştu.

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