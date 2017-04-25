Bir günde 27 milyar dolar kazandı

Fransız seçimleri sonrası piyasada oluşan olumlu havaya en çok sevinen kişi dünyanın en zengin 2. adamlığına yükselen Amancio Ortega oldu.

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan Zara’nın kurucusu Amancio Ortega Fransa seçim sonuçlarına çok sevindi.

Aşırı sağcı Marinne Le Pen’e karşı aldığı yüksek oyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron’un ikinci tura kalması piyasalarda olumlu karşılandı.



Avrupa’da 1 milyar doların üzerinde parası olanlar servetlerine 27 milyar dolar daha kattı. Seçim sonuçları dolayısıyla varlıklarının değeri 2.7 milyar dolar daha artan Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. adamı oldu.

Ortega 79.8 milyar dolarlık servetiyle 2.’lik koltuğuna otururken Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 78.3 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer aldı.