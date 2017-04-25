25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi

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TSK: Hakkari’de SA-18 füze mühimmatı, dürbünü ve tetikleyicisi ele geçirildi.
TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi
TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Ceylanlı köyü Eski Doğanlı mezrası kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütünün düzenleyeceği terör eylemlerinde kullanacağı değerlendirilen füze mühimmatı, dürbünü ve tetikleyicisinin ele geçirildiğini açıkladı. 

TSK, Hakkari ili Merkez ilçesine bağlı Ceylanlı köyü Eski Doğanlı mezrası kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı unsurları tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

SA-18 GÜDÜMLÜ FÜZE

Alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu icra edilen arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütünün düzenleyeceği terör saldırısında kullanacağı değerlendirilen; 1 adet SA-18 güdümlü füzesine ait füze mühimmatı, 1 adet SA-18 füze dürbünü ve 1 adet SA-18 füze tetikleyicisinin ele geçirildiği ifade edildi. 

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