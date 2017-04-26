Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
26 Nisan 2017 Çarşamba28 Recep 1438
- ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılarYeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyorİşte günün gazete manşetleriAnkara'da sürpriz buluşmaErdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışıİsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza dahaParaguay'da yüzyılın soygunu'Gri liste'deki terörist öldürüldüTSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildiÜst düzey FETÖ imamı kaçarken yakalandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
İmsak 04:25 Güneş 06:02 Öğle 13:09 İkindi 16:55 Akşam 20:03 Yatsı 21:32
- 9°C Adana
- 5°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -3°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 11°C Antalya
- 3°C Artvin
- 11°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 94.635 0.89
- Altın: 145,488 -0.73
- Dolar: 3,5853 0.27
- Euro: 3,9192 1.15
'Gri liste'deki terörist öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Gri liste'deki terörist öldürüldüGüvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildiTSK: Hakkari’de SA-18 füze mühimmatı, dürbünü ve tetikleyicisi ele geçirildi.
Üst düzey FETÖ imamı kaçarken yakalandıEdirne sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi Emre K'nin, 24 ildeki yargı kurumlarına personel alımından sorumlu sözde "üst düzey adalet imamı" olduğu tespit edildi.
Dışişleri'nden skandal karara sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye ile ilgili verdiği skandal karara sert tepki gösterdi.
Beştepe'den flaş açıklama!Beştepe'den yapılan açıklamada, "AKPM kararı siyasi bir operasyondur, hakkaniyetle ilgisi olmayan maksatlı kararı kınıyoruz" denildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerini üzecek gelişme
- Türkan Şoray'dan kötü haber!
- Survivor'da kimler namaz kılıyor?
- Serdar Ortaç: Bana siyaset sormayın
- SOLOTÜRK'ten saygı duruşu
- 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap
- Zeycan Nine'nin yürek burkan dramı!
- Anasınıf öğrencilerin şehitli gösterisine inceleme
- Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!
- Kırmızıgül'e tazminat şoku!
- Tuvalet sapığı yakalandı
- Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.