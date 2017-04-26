Paraguay'da yüzyılın soygunu

Paraguay'da zırhlı araba firmasına yönelik yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcılar kullanıldı. Soygunda ölenler ve yaralananlar oldu.

Paraguay Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, sınır kenti Ciudad del Este'deki Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesine yönelik soygunun 3 saat sürdüğüne işaret ederek, yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcı ve silahların kullanıldığını belirtti.

KESKİN NİŞANCI KULLANDILAR, 10 ARACI KUNDAKLADILAR

Soygunda 1 polis memurunun öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını kaydeden Correa, "Soyguncular kaçışlarını garantiye almak için keskin nişancı kullandı ve insanların dikkatini dağıtmak için 10'dan fazla aracı kundakladı" dedi.

40 MİLYON DOLAR CİVARINDA PARA ÇALDILAR

Ülkede söz konusu olay "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirildi. Soygunda çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarında olduğu yönünde.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Öte yandan Brezilya'daki yerel basındaki haberlere göre, soygunculardan bazıları ülkenin Itapulandia bölgesinde polisle çatıştıktan sonra kayıplara karıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çatışmada çete üyelerinden 3'ünün öldürüldüğü 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.

KAÇMAYI BAŞARDILAR

Paraguay ve Brezilya'da soyguncuları bulmak için operasyonlar devam ediyor.

Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti silah, elektronik ve uyuşturucu kaçakçılarının geçiş noktası olarak görülüyor.