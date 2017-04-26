Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili bazı adımların atılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili adımlar da atılacağını söyledi. Zarrab'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, devletin görevlerinden birisinin de vatandaşların hukukunu korumak olduğunu vurguladı.

Erdoğan şöyle konuştu:

ABD ziyaretinde Trump ile ikili ilişkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularını değerlendireceğiz

Atacağımız adımlardan biri de Rıza Zarrab ile ilgili olacak; Zarrab benim vatandaşımdır ve devletlerin bir görevi de vatandaşlarının hukukunu korumaktır

(Zarrab'ın) bir suçu varsa Türkiye'ye bildirilir ve gereği yapılır ama yoksa bazı şeyler uydurularak insanlar tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşersiniz.

ART NİYETLİ GİRİŞİMLER OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

ABD'de tutuklanan Halkbankası GMY 7 kez ABD'ye girip-çıktı; son anda tutuklanması art niyetli bazı girişimler olduğunu gösteriyor

Bizim tespitlerimiz Halkbankası GMY'nin tutuklanmasında FETÖ ile ilgili bağlantılar olduğu yönünde

Bu konularda en azından idari noktada atılabilecek adımlar niye atılmıyor bunu başkan Trump'a soracağız.