26 Nisan 2017 Çarşamba28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,488 -0.73
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı

»
Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili bazı adımların atılacağını ifade etti.
Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili adımlar da atılacağını söyledi. Zarrab'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, devletin görevlerinden birisinin de vatandaşların hukukunu korumak olduğunu vurguladı.

Erdoğan şöyle konuştu:

ABD ziyaretinde Trump ile ikili ilişkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularını değerlendireceğiz

Atacağımız adımlardan biri de Rıza Zarrab ile ilgili olacak; Zarrab benim vatandaşımdır ve devletlerin bir görevi de vatandaşlarının hukukunu korumaktır

(Zarrab'ın) bir suçu varsa Türkiye'ye bildirilir ve gereği yapılır ama yoksa bazı şeyler uydurularak insanlar tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşersiniz.

ART NİYETLİ GİRİŞİMLER OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

ABD'de tutuklanan Halkbankası GMY 7 kez ABD'ye girip-çıktı; son anda tutuklanması art niyetli bazı girişimler olduğunu gösteriyor

Bizim tespitlerimiz Halkbankası GMY'nin tutuklanmasında FETÖ ile ilgili bağlantılar olduğu yönünde

Bu konularda en azından idari noktada atılabilecek adımlar niye atılmıyor bunu başkan Trump'a soracağız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyorYeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki kişilerden biri olan çok sürpriz bir isim kabineye giriyor.
Ankara'da sürpriz buluşmaAnkara'da sürpriz buluşmaBaşbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 12.00'de Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışıErdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili bazı adımların atılacağını ifade etti.
Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKPM kararına tepki gösterdi.
Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağızBaşbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağızBaşbakan Binali Yıldırım Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım AKPM'nin Türkiye kararını değerlendirdi.
MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?MHP: İlla onlar buyuracak biz yapacak mıyız?AKPM'nin 'Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına' MHP'den sert tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, Türkiye’nin AB sürecini de değerlendirerek 'inanın kabak tadı verdi' dedi.
  • AKPM'nin kararını Türkiye'den ilk tepki25 Nisan 2017 Salı 14:12
  • CHP PM yarın toplanıyor25 Nisan 2017 Salı 13:39
  • CHP 'hayır' oylarını analiz ediyor25 Nisan 2017 Salı 13:38
  • CHP Mecliste 'etkin muhalefet' yapacak25 Nisan 2017 Salı 13:37
  • Bakan Kaya: Türkiye'de kadın istihdamı oranı yüzde 28'e yükseldi25 Nisan 2017 Salı 13:36
  • Bakan Işık: Teftiş Kurulu Başkanı incelemesini yapıyor25 Nisan 2017 Salı 13:35
  • Şentop'dan uyum yasaları değerlendirmesi25 Nisan 2017 Salı 13:34
  • Gökçek'ten o iddiaya ateş püskürdü25 Nisan 2017 Salı 13:31
  • Hüda-Par'dan ilginç MHP iddiası25 Nisan 2017 Salı 12:14
  • Kılıçdaroğlu faturayı onlara kesti!25 Nisan 2017 Salı 11:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri