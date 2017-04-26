26 Nisan 2017 Çarşamba28 Recep 1438
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Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor

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Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki kişilerden biri olan çok sürpriz bir isim kabineye giriyor.
Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor

Kabinede beklenen değişiklikte sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Ancak değişiklik bakanlarla kalmayacak. Olası bir olağanüstü kongrede sadece genel başkan değil, partinin MKYK’sı da yenilenecek. Bu nedenle kabine değişikliğinin önce yapılacağı, kabine dışı kalan bazı isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacağı belirtiliyor.

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ÇOK KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Kulislere göre, mayıs sonunda yapılacak olağanüstü kongreyle Erdoğan genel başkan seçilecek. Olağanüstü kongre sadece genel başkan seçimini değil, aynı zamanda MKYK değişimini de içerecek. Partinin 50 kişilik üst yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek. Kulislere göre, ‘genç kabine ve genç parti yönetimi’ planı hayata geçirilecek. Partide uzun zamandan beri bakanlık ve parti yöneticiliği yapan bazı duayen isimlerin dışında, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceği iddia ediliyor. 

İBRAHİM KALIN KABİNEYE GİRİYOR

AK Parti kurmaylarına göre, olağanüstü kongreyle ilgili süreç işlerken, kabine değişikliği yapılacak. Kabine değişikliğinin kongreyi beklememesinin en önemli nedeni, görevden alınacak bazı bakanların yeni MKYK’da ve parti yönetiminde değerlendirilmesi olacak. Bu operasyonda, birden fazla sürpriz bekleniyor. Kabineye dışarıdan bakan alınma olasılığı yüksek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kabineye gireceği konuşuluyor. Kabineye dışarıdan MHP’li bakan alınmasına da Devlet Bahçeli ile yapılacak görüşmede karar verilecek.

Hürriyet

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