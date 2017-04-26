26 Nisan 2017 Çarşamba28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,488 -0.73
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar

»
ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar
ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah tehditlerine karşı Güney Kore'de THAAD füzesavar savunma sisteminin kurulumuna başladı.
ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar

Güney Kore'ye THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) füzesavar savunma sistemi yerleştirmeye başlayan ABD, sistemin kurulumuna başladı

Füzesavar savunma sisteminin bazı parçaları, kurulumun yapılacağı noktaya hareket etti.

HALK İLE POLİS ARASINDA GERİLİM

Sputnik'in haberine göre; Radarların ve diğer ekipmanların taşınması sırasında yerel halk ile polis arasında gerilim yaşandı.

Güney Koreliler dışında, THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda bazı hukuki engellerin de mevcut olduğu biliniyor.

Kısa ve orta menzilli füzeleri radar sistemi sayesinde tespit ederek bu füzeleri düşüş aşamasında yok eden füzeler fırlatan THAAD sisteminin 200 km menzili ve 150 km yükseğe füze fırlatma kapasitesi bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılarABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılarABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah tehditlerine karşı Güney Kore'de THAAD füzesavar savunma sisteminin kurulumuna başladı.
İsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza dahaİsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza dahaİsrail'in Kudüs Belediyesi ile İskan Bakanlığının, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Atarot Yahudi yerleşim biriminde 10 bin yeni konut inşa projesini onayladığı bildirildi.
Paraguay'da yüzyılın soygunuParaguay'da yüzyılın soygunuParaguay'da zırhlı araba firmasına yönelik yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcılar kullanıldı. Soygunda ölenler ve yaralananlar oldu.
Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Suudi Arabistan Kralı Selman üç gün önce yayınladığı kararnamelerle birçok üst düzey ismi görevden alırken, ülke tarihinin en büyük bürokratik değişimine de imza attı.
Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldiTürkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldiTürkiye'nin Sincar'a ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına yönelik siber saldırı düzenlendiği belirtildi.
  • Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı25 Nisan 2017 Salı 20:24
  • Türklere küstah çağrı! Acı çekmeden gidin25 Nisan 2017 Salı 14:17
  • AB komiserinden küstah sözler!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • İdama karşı olan ABD'de de bir günde iki idam!25 Nisan 2017 Salı 13:29
  • Venezuela'da protestolar devam ediyor25 Nisan 2017 Salı 13:28
  • İkinci tur öncesi Le Pen'den flaş karar!25 Nisan 2017 Salı 13:27
  • ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı! Toner gitti!25 Nisan 2017 Salı 13:25
  • Rusya'da okulda patlama!25 Nisan 2017 Salı 13:24
  • Ermeniler kudurdu! Türk ve Azeri bayraklarını...25 Nisan 2017 Salı 13:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri