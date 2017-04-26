ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar

Güney Kore'ye THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) füzesavar savunma sistemi yerleştirmeye başlayan ABD, sistemin kurulumuna başladı

Füzesavar savunma sisteminin bazı parçaları, kurulumun yapılacağı noktaya hareket etti.

HALK İLE POLİS ARASINDA GERİLİM

Sputnik'in haberine göre; Radarların ve diğer ekipmanların taşınması sırasında yerel halk ile polis arasında gerilim yaşandı.

Güney Koreliler dışında, THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda bazı hukuki engellerin de mevcut olduğu biliniyor.

Kısa ve orta menzilli füzeleri radar sistemi sayesinde tespit ederek bu füzeleri düşüş aşamasında yok eden füzeler fırlatan THAAD sisteminin 200 km menzili ve 150 km yükseğe füze fırlatma kapasitesi bulunuyor.