Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava operasyonuyla ilgili olarak, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik. Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.