26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava operasyonuyla ilgili olarak, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik. Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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