Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama

Türkiye'nin Sincar'a ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türkiye'nin Irak'ın Sincar bölgesine, Suriye'nin ise kuzeyine PKK karşıtı hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, her iki bölgede de gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

ABD: GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

NRT'ye konuşan Pentagon'un basın dairesi, "Olaydan haberimiz var, gelişmeleri takip ediyoruz. Irak'ta Sincar ve Suriye'de Derik'te gerilimi azaltmak için temaslarda bulunuyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD'li askeri danışmanlar, vurulan YPG karargahını ziyaret etti.

BİR AÇIKLAMA DA ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN: ENDİŞELİYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Sincar'a yaptığı operasyon sonrası endişeli olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, konuyla ilgili endişelerin Türk hükümetine iletildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı. Türk hava saldırılarından dolayı derin endişe duyuyoruz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik."