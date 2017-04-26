26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,488 -0.73
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama

»
Türkiye'nin Sincar'a ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama
Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama

Türkiye'nin Irak'ın Sincar bölgesine, Suriye'nin ise kuzeyine PKK karşıtı hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, her iki bölgede de gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

ABD: GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

NRT'ye konuşan Pentagon'un basın dairesi, "Olaydan haberimiz var, gelişmeleri takip ediyoruz. Irak'ta Sincar ve Suriye'de Derik'te gerilimi azaltmak için temaslarda bulunuyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD'li askeri danışmanlar, vurulan YPG karargahını ziyaret etti.

BİR AÇIKLAMA DA ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN: ENDİŞELİYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Sincar'a yaptığı operasyon sonrası endişeli olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, konuyla ilgili endişelerin Türk hükümetine iletildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı. Türk hava saldırılarından dolayı derin endişe duyuyoruz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyorABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyorABD'nin geçen haftalarda İngiltere'ye gönderdiği iki F-35 uçağının Estonya'ya gönderildiği bildirildi.
Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklamaTürkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklamaTürkiye'nin Sincar'a ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılarABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılarABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah tehditlerine karşı Güney Kore'de THAAD füzesavar savunma sisteminin kurulumuna başladı.
İsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza dahaİsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza dahaİsrail'in Kudüs Belediyesi ile İskan Bakanlığının, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Atarot Yahudi yerleşim biriminde 10 bin yeni konut inşa projesini onayladığı bildirildi.
Paraguay'da yüzyılın soygunuParaguay'da yüzyılın soygunuParaguay'da zırhlı araba firmasına yönelik yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcılar kullanıldı. Soygunda ölenler ve yaralananlar oldu.
Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Kral Selman'dan flaş karar! Tarihin en büyüğü...Suudi Arabistan Kralı Selman üç gün önce yayınladığı kararnamelerle birçok üst düzey ismi görevden alırken, ülke tarihinin en büyük bürokratik değişimine de imza attı.
  • Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den açıklama geldi25 Nisan 2017 Salı 20:35
  • Bu kez çıldıracak! Önce ABD, şimdi Fransa..25 Nisan 2017 Salı 20:25
  • Şok karar! İptal ederim demişti, dediğini yaptı25 Nisan 2017 Salı 20:24
  • Türklere küstah çağrı! Acı çekmeden gidin25 Nisan 2017 Salı 14:17
  • AB komiserinden küstah sözler!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • Hava operasyonunda onlarca YPG'li öldürüldü!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • İdama karşı olan ABD'de de bir günde iki idam!25 Nisan 2017 Salı 13:29
  • Venezuela'da protestolar devam ediyor25 Nisan 2017 Salı 13:28
  • İkinci tur öncesi Le Pen'den flaş karar!25 Nisan 2017 Salı 13:27
  • ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı! Toner gitti!25 Nisan 2017 Salı 13:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri