26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Erdoğan'dan AKPM açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'karar tamamen siyasi, tanımıyoruz' dedi.
Erdoğan'dan AKPM açıklaması
Erdoğan'dan AKPM açıklaması Erdoğan'dan AKPM açıklaması Erdoğan'dan AKPM açıklaması

Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"FRANSA OHAL'DE SEÇİM YAPTI"

AKPM'nin "siyasi denetim" kararına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Fransa'da pazar günü bir seçim yapıldığını hatırlatarak, bu seçimin OHAL şartları içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Fransa'da yaklaşık 1,5 yıldır neden OHAL uygulamasının yürürlükte olduğunu soran Erdoğan, "Sadece bir terör örgütüne karşı -ki sadece 15-20 kişinin öldürüldüğü bir terör olayıydı bu, bunun ardından- böyle uzun süreli bir OHAL uygulamasına başladı. Pazar günü yapılan seçim OHAL şartları altında yapıldı. Şimdi 15 gün sonra yapılacak olan seçim yine OHAL şartları altında yapılacak. Peki Fransa ile ilgili acaba böyle bir şart ve yahut böyle bir uygulama gündeme geliyor mu? Böyle bir şey asla yok. Türkiye'de devletin yıkılmasına yönelik bir darbe girişimi var. Bu darbe girişimine karşı Türkiye OHAL'i uygularken, silahlı kuvvetlerinin içerisindeki bu FETÖ mensuplarını temizliyorsunuz, emniyetin içerisindeki terör örgütü mensuplarını temizliyoruz, aynı şekilde devletin kurumlarının içerisine sızmış olan bu terör örgütü mensuplarını temizliyoruz. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi sürecinde 500 bini aşkın insanın devletten temizlendiğini belirten Erdoğan, "Buna kimse bir şey diyebilmiş midir? Dememiştir. Şu anda Türkiye'ye karşı alınan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır, geçmiştir." dedi.

Erdoğan, şu anda bu durumda olan 10 kadar ülkenin olduğunu dile getirerek, bunların içerisinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'nın bulunduğunu anlattı.

"KARARLI ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyaya seslenen Erdoğan, "İşin hakikatı budur. Böyle bir hakikatın olduğu yerde insanları biz insanları özellikle vicdana bir defa siyasi yaklaşımlardan uzak olarak vicdanlarının sesini duymaya özellikle çağırıyoruz. Uyarlar uymazlar, hiç önemli değil ama biz hak ve özgürlükler noktasında mücadelemizi aynı samimiyetle sürdüreceğiz ama bu terör örgütlerine de başta PKK, FETÖ ve DEAŞ tüm bunlara karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz, kararlı şekilde de yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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