26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

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ABD'nin geçen haftalarda İngiltere'ye gönderdiği iki F-35 uçağının Estonya'ya gönderildiği bildirildi.
ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor
ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

ABD Hava Kuvvetleri, söz konusu konuşlandırmayla ilgili, "Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaş uçağını Estonya’ya konuşlandırdığını duyurdu.

2 F-35 VE 20 HAVACI ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Lakenheath Hava Üssü'nden Estonya’nın Amari Hava Üssü'ne konuşlandırılmak üzere 2 adet F-35 savaş uçağı ile 20 havacı personelin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Beşinci nesil yeni savaş uçaklarının Avrupa’daki ilk eğitimlerine katılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİR SÜREDİR PLANLANIYORDU

“Konuşlandırma bir süredir planlanıyordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve Estonyalı müttefiklerimizle işbirliği içinde yürütülüyor. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır.”

Söz konusu uçakların 15 Nisan’da İngiltere’ye gönderildiği belirtilen açıklamada uçakların hem müttefik kuvvetleri hem de ABD unsurları ile birlikte tatbikatlara katılacağı vurgulandı.

ABD F-35 uçaklarını A, B ve C serisi olarak üretiyor.

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi, kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı hava kuvvetleri; B serisi, uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığı için deniz piyadeleri ve donanma; C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda yüksek saklanma kabiliyetine sahip bulunmasından dolayı deniz kuvvetlerinin bünyesinde kullanılacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

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