26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var...

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81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var...
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı. Şuana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var... 81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var... 81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

BİN KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

AYRINTILAR GELECEK...

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