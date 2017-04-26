Sıra azmettirici Demirtaş'ta

4 genci hunharca katleden katillerin ceza almasıyla buruk sevinç yaşayan aileler, ‘azmettirici’ olduklarını iddia ettikleri Demirtaş, Yüksekdağ ve Kışanak’a ceza verilmesini istedi.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından PKK ve HDP’lilerce 6-7 Ekim 2014’te yaşanan sokak eylemlerinde hunharca katledilen Yasin Börü, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Hasan Gökgöz’ün katil zanlılarının ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması acılı ailelerin gönlüne bir nebze olsa su serpti. Ancak aileler, ‘tetikçilerin’ yanı sıra azmettirenlerin de cezalandırılmasını istedi. Bıçaklandıktan sonra üçüncü kattan atılan, üzerinden arabayla geçildikten sonra vücudu yakılarak öldürülen Börü’nün amcası Mustafa Börü, kararın kısmen de olsa acılarını hafiflettiğini belirterek “mazlum ve mustazaf insanları sahiplenirsek bundan sonra böyle olaylar yaşanmayacaktır.

Bu suçların asıl müsebbiplerinin bu cezaları almaları gerekir. HDP ve PKK’nın bütün yetkilileri sorumludur. Onlar bu çocukları kullanmamış olsaydılar bu mağduriyetler yaşanmayacaktı” dedi.

KARAR YERİNDE AMA YETERSİZ

Börü ile beraber katledilen Hüseyin Dakak’ın Babası Öztekin Dakak, adaletin tecellisi için cinayetin arkasındakilerin de yargılanması gerektiğini söyledi. Dakak, “Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Zübeyde Zümrüt ve Gülten Kışanak’ın da bu davaya dahil olmasını istiyorduk. Defalarca talep etmemize rağmen maalesef davaya dahil edilmediler. Adaleti ben böyle beklemiyordum” diye konuştu. Kararın yerinde ama yetersiz olduğunu ifade eden Riyad Güneş’ın kardeşi Hasan Güneş de azmetticilerin yargılanması gerektiğini söyledi. Güneş, “Karar bir nebzede olsa içimizi rahatlattı. Bunlar bir maşa olarak kullanılıyordu. İçimiz çok rahat değil, diğer dünyada bunun hesabı olacaktır” ifadesini kullandı. Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz ise adaletin az da olsa yerini bulduğunu belirterek, “Beraat edenlerin de ceza alması gerektiğine inanıyorum. Allah’ın adaletine güveniyoruz. Onları Allah’ın adaletine havale ediyorum” şeklinde konuştu.

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